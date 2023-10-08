Посол заявил о беспрецедентной эскалации конфликта в Израиле

Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал эскалацию палестино-израильского конфликта беспрецедентной за последние десятилетия. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».

По мнению дипломата, ситуацию вряд ли удастся решить в ближайшие дни.

Ранее Анатолий Викторов рассказал, что Россия организует эвакуацию граждан из зоны палестино-израильского конфликта, если это потребуется.

Утром 7 октября армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.