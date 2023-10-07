Посол России оценил сроки завершения эскалации в секторе Газа
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов назвал эскалацию конфликта в секторе Газа беспрецедентной. В эфире «Соловьев Live» он заявил, что ситуация вряд ли решится в ближайшие дни.
К сожалению, беспрецедентное за последние десятилетия обострение дает плохие надежды рассчитывать на какое-то решение в ближайшие дни, потому что эскалация идет небывалая, - сказал он.
Викторов отметил, что слышит разрывы сбиваемых ракет, хотя его резиденция находится в 15 километрах от Тель-Авива. При этом вся его семья находится в бомбоубежище, подчеркнул он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров вместе со своим египетским коллегой Самехом Шукри призвал незамедлительно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Оба министра выразили глубокую озабоченность накалившейся ситуацией в регионе.