Посол России оценил сроки завершения эскалации в секторе Газа

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов назвал эскалацию конфликта в секторе Газа беспрецедентной. В эфире «Соловьев Live» он заявил, что ситуация вряд ли решится в ближайшие дни.

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К сожалению, беспрецедентное за последние десятилетия обострение дает плохие надежды рассчитывать на какое-то решение в ближайшие дни, потому что эскалация идет небывалая, - сказал он.

Викторов отметил, что слышит разрывы сбиваемых ракет, хотя его резиденция находится в 15 километрах от Тель-Авива. При этом вся его семья находится в бомбоубежище, подчеркнул он.