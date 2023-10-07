Стало известно, кто из иностранных лидеров поздравил Путина с днем рождения
Стало известно, кто из иностранных лидеров поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. В Кремль поступают поздравительные телеграммы и звонки от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, сообщает пресс-служба президента.
Президента России лично поздравили президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые находятся с визитом в Москве.
Кроме того, Владимира Путина поздравили по телефону президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
Во время телефонных разговоров затрагивались актуальные вопросы двусторонней повестки дня и региональная проблематика.
В частности, в беседах с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном обсуждалась ситуация вокруг Карабаха.
Ранее стали известны планы Путина на день рождения.