Стало известно, кто из иностранных лидеров поздравил Путина с днем рождения

Стало известно, кто из иностранных лидеров поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. В Кремль поступают поздравительные телеграммы и звонки от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций, сообщает пресс-служба президента.

Президента России лично поздравили президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которые находятся с визитом в Москве.

Во время телефонных разговоров затрагивались актуальные вопросы двусторонней повестки дня и региональная проблематика.

В частности, в беседах с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном обсуждалась ситуация вокруг Карабаха.