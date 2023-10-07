В Госдуме ответили Кадырову на идею отменить выборы президента в 2024 году

Отменять в 2024 году президентские выборы в России из-за СВО или проводить их с единственным кандидатом — действующим главой РФ Владимиром Путиным — не стоит, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что наличие нескольких претендентов на должность руководителя государства не позволит усомниться в результатах голосования. Таким образом Чепа прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова.

Думаю, что не следует переносить выборы. Я понимаю позицию Кадырова. Думаю, что это (выборы. — NEWS.ru) важно и для президента — сегодня определить, насколько сегодня народ ему доверяет. Это будет правильно, если выборы будут альтернативными — с несколькими кандидатами, это не даст возможность врагам ставить под сомнение результат выборов, — подчеркнул Чепа.

Кадыров ранее предложил отменить выборы президента России, которые должны состояться в 2024 году, на время проведения СВО. Во время акции по случаю дня рождения Владимира Путина в Грозном он подчеркнул, что также можно провести голосование только с одним кандидатом — действующим главой государства.