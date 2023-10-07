Политолог назвал причину обострения конфликта Израиля и Палестины

Эскалация многолетнего конфликта между Израилем и Палестиной произошла на фоне попыток Запада вести «гибридную войну против России», предположил политолог Владимир Шаповалов. Об этом пишут «Известия».

Эксперт пояснил, что противостояние между Западом и Россией постепенно усиливается. На фоне этого, уточнил он, в разных регионах планеты также наблюдается дестабилизация. В частности, Азербайджан посредством военной операции решил территориальную проблему.

И-за участия Запада в украинском конфликте в системе международной безопасности появляются своего рода лакуны, отметил Шаповалов. Он добавил, что с их помощью различные государства пытаются решить те или иные проблемы.