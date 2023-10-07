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Политолог назвал причину обострения конфликта Израиля и Палестины

Эскалация многолетнего конфликта между Израилем и Палестиной произошла на фоне попыток Запада вести «гибридную войну против России», предположил политолог Владимир Шаповалов. Об этом пишут «Известия».

Эксперт пояснил, что противостояние между Западом и Россией постепенно усиливается. На фоне этого, уточнил он, в разных регионах планеты также наблюдается дестабилизация. В частности, Азербайджан посредством военной операции решил территориальную проблему.

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И-за участия Запада в украинском конфликте в системе международной безопасности появляются своего рода лакуны, отметил Шаповалов. Он добавил, что с их помощью различные государства пытаются решить те или иные проблемы.

По его мнению, конфликт между Палестиной и Израилем не завершится в одночасье. Вместе с тем, заметил эксперт, противостояние сторон предположительно не приведет к существенным территориальным изменениям.

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