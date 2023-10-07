Захарова прокомментировала выдворение собкора "Российской газеты" из Кипра

Выдворение корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка из Республики Кипр стало очередным звеном западной кампании по подавлению любых источников альтернативной информации в своем информационном пространстве. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя дипведомства Марии Захаровой .

"Беспардонное выдворение из Республики Кипр корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка, которому предшествовала организованная спецслужбами операция по оказанию психологического давления на российского журналиста и его семью, завершившаяся жестоким избиением представителя СМИ с нанесением увечий, стало очередным звеном в скоординированной кампании "коллективного Запада" по тотальному подавлению в своем информационном пространстве любых источников альтернативной информации", - указала дипломат.