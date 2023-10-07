Ковитиди: законсервированный США конфликт вновь активизирован

«Любая война — это деньги, большие деньги. Мы помним, что в 2000, 2006, 2009 и 2014-м конфликт также «неожиданно» разгорался. Жаль лишь людей, которые десятилетиями живут, как на вулкане, и не вникают в эти геополитические игры с астрономическими нулями», — уточнила Ковитиди.