Захарова прокомментировала обострение ситуации в Палестине и Израиле

МИД РФ выразил «самую серьёзную озабоченность» обострением ситуации в Палестине и Израиле. Об этом сказано в заявлении официального представителя ведомства Марии Захаровой.

«Этот конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами», – заявила Захарова.

По ее словам, в основе российской позиции – налаживание полноформатных переговоров между сторонами конфликта. Согласно правовым международным нормам, в регионе должно быть создано палестинское независимое государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Нынешнюю эскалацию в МИД РФ расценили как «очередное проявление замкнутого круга насилия». Это прямое следствие хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности.

Кроме того, Запад фактически блокировал работу ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН.