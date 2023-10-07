Пашинян обсудил с Путиным насильственную депортацию армян Карабаха

Помимо этого, главы обсудили несколько вопросов в рамках двухсторонней повестки между странами. Также Пашинян поздравил российского коллегу с днем рождения.

Нагорный Карабах капитулировал после начала спецоперации, которую начал Азербайджан 19 сентября. Никол Пашинян признал новые границы Азербайджана, куда теперь также входит Карабах. Он подписал с Евросоюзом соответствующую декларацию, передает телеканал 360. Сама независимая республика полностью прекратит свое существование на юридическом уровне 1 января 2024 года.