Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным
Александр Лукашенко позвонил Владимиру Путину в день рождения. Президенты России и Белоруссии 7 октября провели телефонный разговор, обсудив актуальные вопросы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Отмечается, что Александр Лукашенко тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения.
Также лидеры государств обсудили наиболее актуальные вопросы и повестку ближайшей встречи. Она планируется в рамках заседания Совета глав государств СНГ, которое пройдет 13 октября в Бишкеке.
Ранее Лукашенко официально поздравил Путина с 71-летием.
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