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Медведев прокомментировал ситуацию в Израиле

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в субботу, 7 октября, прокомментировал в своем Telegram-канале боестолкновения между ХАМАС и Израилем.

Медведев напомнил, что 50 лет назад началась война Судного дня. По его мнению, нападение в этот день со стороны палестинского движения на израильские населенные пункты было несложно предсказать.

Политик отметил, что конфликт между Израилем и Палестиной длится на протяжении десятилетий. Урегулированием этого противостояния, заметил он, следовало заниматься Соединенным Штатам и их союзникам. Он добавил, что США является в макрорегионе ключевым игроком.

Вместе с тем, выразил недоумение Медведев, Вашингтон начал поддерживать Киев с тем, чтобы столкнуть Россию и Украину, два братских народа.

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Зампред Совбеза предположил, что остановить маниакальную страсть США к поджиганию конфликтов повсюду на планете может только гражданская война на территории этой страны.

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