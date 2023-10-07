Медведев прокомментировал ситуацию в Израиле

Медведев напомнил, что 50 лет назад началась война Судного дня. По его мнению, нападение в этот день со стороны палестинского движения на израильские населенные пункты было несложно предсказать.

Политик отметил, что конфликт между Израилем и Палестиной длится на протяжении десятилетий. Урегулированием этого противостояния, заметил он, следовало заниматься Соединенным Штатам и их союзникам. Он добавил, что США является в макрорегионе ключевым игроком.

Вместе с тем, выразил недоумение Медведев, Вашингтон начал поддерживать Киев с тем, чтобы столкнуть Россию и Украину, два братских народа.