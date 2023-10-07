Россия направит жалобу из-за инцидента с журналистом на Кипре
Россия направит жалобу в международные организации после инцидента с журналистом РФ, которому на Кипре повредили руку полицейские. Об этом заявили в департаменте информации и печати МИД РФ, передает РИА Новости.
«Российская сторона направит во все профильные международные организации информацию о недопустимом отношении к журналистам, набирающем обороты в странах НАТО», - сказали в МИД.
В ведомстве добавили, что в субботу утром в Россию благополучно вернулся корреспондент «Российской Газеты» Александр Гасюк, пострадавший на Кипре от противоправных действий местных властей.
Гасюк рассказал, как был атакован около своего дома сотрудниками специального подразделения кипрской полиции в гражданской одежде. Они применили силовые приемы и вывихнули руку российскому журналисту.