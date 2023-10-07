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Россия направит жалобу из-за инцидента с журналистом на Кипре

Россия направит жалобу в международные организации после инцидента с журналистом РФ, которому на Кипре повредили руку полицейские. Об этом заявили в департаменте информации и печати МИД РФ, передает РИА Новости.

Россия направит жалобу из-за инцидента с журналистом на Кипре
© РИА Новости

«Российская сторона направит во все профильные международные организации информацию о недопустимом отношении к журналистам, набирающем обороты в странах НАТО», - сказали в МИД.

В ведомстве добавили, что в субботу утром в Россию благополучно вернулся корреспондент «Российской Газеты» Александр Гасюк, пострадавший на Кипре от противоправных действий местных властей.

Гасюк рассказал, как был атакован около своего дома сотрудниками специального подразделения кипрской полиции в гражданской одежде. Они применили силовые приемы и вывихнули руку российскому журналисту.

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