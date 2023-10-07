Россия направит жалобу из-за инцидента с журналистом на Кипре

Россия направит жалобу в международные организации после инцидента с журналистом РФ, которому на Кипре повредили руку полицейские. Об этом заявили в департаменте информации и печати МИД РФ, передает РИА Новости.

«Российская сторона направит во все профильные международные организации информацию о недопустимом отношении к журналистам, набирающем обороты в странах НАТО», - сказали в МИД.

В ведомстве добавили, что в субботу утром в Россию благополучно вернулся корреспондент «Российской Газеты» Александр Гасюк, пострадавший на Кипре от противоправных действий местных властей.