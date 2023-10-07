Член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Джо Байден будет отстранен от участия в президентской гонке Демократической партией.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что сын президента США Хантер Байден потратил 20 тысяч долларов, отложенных на обучение его дочери, на алкоголь, наркотики и проституток, а также ряд других произошедших за последнее время в стране событий, которые сыграли против действующего главы государства.

«Похоже, в силу совокупности обстоятельств, руководство Демпартии США все же в конечном счете снимет Байдена с пред-президентского забега за место в Белом доме», — заявил сенатор.