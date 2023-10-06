Сыну Рамзана Кадырова Адаму присвоили звание Героя Чечни

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму присвоили звание Героя Чеченской республики. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил депутат Государственной думы Адам Делимханов.

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— Нет сомнений, дорогой племянник, Адам Рамзанович, является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека, — заявил он.

По словам Делимханова, 15-лентий Адам наизусть выучил Коран и заслужил звание «Хафиза». Также сын главы Чечни занимается единоборством, на поприще которого уже одержал много побед, написал депутат в своем Telegram-канале.

25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его 15-летний сын избил в СИЗО задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава Чечни подтвердил сообщения об этом инциденте и заявил, что гордится поступком сына.