Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

Россия запросила на 13 октября заседание Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия на Украины, сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, это было сделано после запроса Киева в связи с ракетным ударом по селу Гроза в Харьковской области.

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На предстоящей неделе Совбезу ООН предстоит вновь погрузиться в украинскую тематику <…> мы немедленно запросили заседание по поставкам западного оружия на Украину, которое состоится в 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск - прим. ТАСС) в пятницу, 13 октября, — написал Полянский.

Накануне в МВД Украины заявили о 50 погибших при обстреле села Гроза. Снаряд попал в магазин-кафе. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в произошедшем Россию. При этом военкоры заявили, что вселе Гроза проходили похороны одного из высокопоставленных националистов «и проститься с ним приехали не самые последние его побратимы».