Власти РФ изменили порядок въезда в страну для украинцев

Правительство России утвердило особый временный порядок въезда в страну для украинцев. Теперь им разрешается въезжать в РФ только через пропускные пункты «Лудонка» под Псковом, а также Шереметьево.

«С полуночи 16 октября граждане Украины смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска „Лудонка“ в Псковской области и через „Шереметьево“», — говорится в документе, находящимся в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что правила распространяются на всех украинцев в возрасте от 14 лет.

Также порядок касается граждан до 14 лет, которые следуют из третьих стран в сопровождении родителей или опекунов. Такая мера носит временный характер и несет цель обеспечить безопасность россиян в нынешней геополитической ситуации.