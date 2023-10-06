Главное со встречи Владимира Путина и Шавката Мирзиеева

6 октября в Кремле прошла вторая встреча президента России Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Мы собрали самое важное из заявлений президентов, которые были сделаны во время переговоров.

© Пресс-центр ШОС Пресс-служба Президента Республики Узбекистан

В ходе встречи лидеры стран обсудили продолжение сотрудничества между странами в разных сферах. Было принято решение продолжать сотрудничать в области здравоохранения, подготовки медицинских специалистов, а также создания в Узбекистане филиалов и представительств российских профильных учреждений.

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Кроме того, продолжится совместная работа в области обороны и сотрудничество в военно-технической сфере.

Отдельно Путин выделил экономическое сотрудничество с Узбекистаном.

«Прорабатывается и находится в начальной стадии реализации порядка 100 совместных экономических проектов на общую сумму в 28 миллиардов долларов», — заявил он.

Помимо этого, стороны также выразили намерение сохранить сотрудничество в противодействии терроризму, экстремизму, а также обороту оружия и наркотиков.

При этом оба лидера считают важным урегулирование мировых кризисов и снижение конфликтного потенциала.

Во время переговоров лидеры стран совместно заявили, что Россия и Узбекистан видят своей важнейшей задачей достижение мира и стабильности в Афганистане. При этом российская сторона подчёркивает, что важнейшую роль в этом должна играть ООН.

Также Мирзиеев заявил об ускорении подготовки соглашения о социальных гарантиях для трудовых мигрантов из Узбекистана, над которым совместно работают российские и узбекистанские власти.

«На переговорах отдельно остановились на вопросах усиления социальных гарантий для наших граждан, осуществляющих трудовую деятельность в России. Договорились ускорить подготовку соответствующего соглашения», — заявил он.

Кроме того, стороны обсудили инициативу использования нацвалют во взаиморасчетах, а также развитие сотрудничества в сфере гидроэнергетики и мирного атома.

При этом страны намерены также продолжать развитие газовой инфраструктуры.

«Стороны рассматривают сотрудничество по укреплению энергетической безопасности как отвечающее взаимным долгосрочным интересам. В этих целях в нефтегазовой отрасли продолжится строительство новых и реконструкция существующих объектов инфраструктуры для транспортировки природного газа и нефти, в том числе от совместно разработанных месторождений, возведение новых и модернизация действующих объектов электроэнергетики, развитие отрасли возобновляемой энергетики», — сказано в сообщении Кремля по итогам встречи.

Лидеры стран не обошли стороной и тему международной обстановки. Как отметил Владимир Путин, взгляды России и Узбекистана совпадают во многих международных вопросах.

Так, обе стороны выступили против неконституционной смены власти, дискриминации по расовой или религиозной принадлежности, а также использовании спорта в политических целях.

По итогам встречи президент Узбекистана отметил, что остался доволен переговорами.

«Наши сегодняшние переговоры с уважаемым Владимиром Владимировичем прошли в традиционной, как уже Владимир Владимирович сказал, открытой, конструктивной, дружественной, деловой обстановке. <...> Я очень удовлетворен этими переговорами», — заявил он.

К этому мнению присоединился и Путин. По его словам, встреча прошла в дружественной и деловой обстановке, а переговоры получились содержательными и результативными.

«Уважаемый Шавкат Миромонович, дорогие друзья, дамы и господа, официальный визит президента республики Узбекистан в Российскую Федерацию проходит безусловно в дружественной, но и в деловой обстановке, что в полной мере отвечает характеру всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между нашими странами... Сегодня были проведены весьма содержательные и результативные переговоры», — считает российский президент.

В завершении Мирзиеев пригласил Путина совершить ответный визит в Узбекистан. Отмечается, что приглашение было принято с благодарностью.