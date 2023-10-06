Захарова назвала шокирующим поведение властей Кипра

Поведение кипрских властей в отношении российских дипломата и журналиста шокируют своей противозаконностью, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, Никосией были попраны все обязательства в отношении безопасности официально работавших в стране представителя СМИ и сотрудника посольства.

В связи с этим в МИД России был вызван кипрский посол, пояснила она.

«В ближайшее время будет сделано развёрнутое заявление на этот счёт с изложением обстоятельств случившегося и предпринятыми российской стороной шагами», — сказала дипломат.