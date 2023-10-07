Захарова назвала русофобию критерием для вступления в ЕС

Кандидату на вступление в Европейский союз предстоит выслужиться на ниве русофобии. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая отметила, что «членство в ЕС дается по заслугам стран-кандидатов».