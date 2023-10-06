Путин в свой день рождения примет участие в запуске поставок газа РФ в Узбекистан

«Завтра мы примем участие в торжественной церемонии запуска поставок "Газпромом" российского газа в Узбекистан. Это впервые происходит за всю историю существования этих транспортных систем. Никогда из России в направлении Средней Азии газ российского производства, происхождения не направлялся», — сказал Путин по итогам российско-узбекистанских переговоров с Мирзиеевым.