Путин в свой день рождения примет участие в запуске поставок газа РФ в Узбекистан

Путин назвал дату запуска поставок газа РФ в Узбекистан
Церемония открытия поставок российского газа в Узбекистан состоится 7 октября. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает RT.
По его словам, в церемонии примут участие главы Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев.
«Завтра мы примем участие в торжественной церемонии запуска поставок "Газпромом" российского газа в Узбекистан. Это впервые происходит за всю историю существования этих транспортных систем. Никогда из России в направлении Средней Азии газ российского производства, происхождения не направлялся», — сказал Путин по итогам российско-узбекистанских переговоров с Мирзиеевым.
Президент РФ добавил, что газ будет проходить через Казахстан транзитом, но часть его также будет подаваться республике.
Стоит отметить, что 7 октября у Путина день рождение. В 2023 году ему исполнится 71 год.