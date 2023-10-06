Москва не обсуждает с Баку и Ереваном вывод миротворцев из Карабаха
Россия не обсуждает с Азербайджаном и Арменией вывод миротворцев РФ из Нагорного Карабаха, информация об этом не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.
«Информация в ряде СМИ о том, что делегация Минобороны России обсуждает в Баку или Ереване вывод российского миротворческого контингента из Карабаха, не соответствует действительности», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что речь идет о плановых контактах «по вопросам текущей деятельности миротворцев».
Напомним, что 19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе «антитеррористические мероприятия локального характера». В Армении же эти действия охарактеризовали как агрессию. Через сутки при посредничестве РФ удалось добиться прекращения огня.
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