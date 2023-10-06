Москва не обсуждает с Баку и Ереваном вывод миротворцев из Карабаха

Россия не обсуждает с Азербайджаном и Арменией вывод миротворцев РФ из Нагорного Карабаха, информация об этом не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.

«Информация в ряде СМИ о том, что делегация Минобороны России обсуждает в Баку или Ереване вывод российского миротворческого контингента из Карабаха, не соответствует действительности», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что речь идет о плановых контактах «по вопросам текущей деятельности миротворцев».