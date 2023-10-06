Президент России Владимир Путин 6 октября встретился с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Кремле. В начале переговоров Путин рассказал об отношениях двух стран и росте их товарооборота, сообщает ТАСС.

Об отношениях

Путин заявил, что отношения Москвы и Ташкента успешно развиваются по всем направлениям.

«Мы подтверждаем высокий уровень и характер наших отношений как союзнических. В таком направлении и действуем», - подчеркнул российский президент.

Он добавил, что Мирзиёев лично участвует в развитии отношений двух стран, и поблагодарил его.

О росте товарооборота

Российский президент сообщил, что в 2022 году товарооборот РФ и Узбекистана вырос на 26 процентов, а за семь месяцев 2023-го - еще более чем на 14 процентов.

Россия занимает «уверенное первое место» в торговом обороте Узбекистана с разными странами, подчеркнул президент РФ. Путин отметил, что в Узбекистане работает три тысячи компаний с российским участием, а в РФ - 700 компаний из Узбекистана.

О новой встрече

Путин подчеркнул, что Россия активно взаимодействует с Узбекистаном в ООН, в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в рамках СНГ.

Российский президент анонсировал свою новую встречу с Мирзиёевым на саммите СНГ в Киргизии, который состоится 13 октября.

Путин и Мирзиёев на встрече 6 октября проведут переговоры тет-а-тет, а затем продолжат встречу в расширенном формате - с участием делегаций. В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.