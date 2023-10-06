Посольство РФ в Вене отреагировало на вызов российского посла в МИД Австрии

"Еще до начала каких-либо расследований Россия в очередной раз обвиняется в совершении военного преступления. Киев при этом следует по отработанной схеме. Так было с украинским ударом по вокзалу в Краматорске, попаданием ракеты на территорию Польши, недавней украинской ракетной атакой по рынку в Константиновке", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.