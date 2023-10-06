Путин начал встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
Президент России Владимир Путин начал встречу в Кремле с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщается 6 октября в соцсетях Кремля.
Ожидается, что главы государств обсудят развитие двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы.
По итогам встречи лидеры могут принять совместное заявление и подписать ряд документов. Кроме того, программа визита Мирзиёева предусматривает переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
Как писала «Парламентская газета», Шавкат Мирзиёев занимает президентский пост с декабря 2016 года, 14 июля 2023 года он выиграл выборы и заступил на третий срок после внесения изменений в Конституцию. Выборы главы государства прошли 9 июля, с 25 июня по 5 июля проходило досрочное голосование. По данным ЦИК страны, Мирзиёев одержал победу с результатом 87,05 процента голосов.