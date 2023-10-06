Путин начал встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

Президент России Владимир Путин начал встречу в Кремле с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщается 6 октября в соцсетях Кремля.

Ожидается, что главы государств обсудят развитие двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы.

По итогам встречи лидеры могут принять совместное заявление и подписать ряд документов. Кроме того, программа визита Мирзиёева предусматривает переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.