Мирзиеев пригласил Путина в Узбекистан

6 октября в Кремле начались переговоры Путина и прибывшего в Россию Мирзиеева. В повестку предстоящих встреч в Москве включены вопросы углубления двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание на переговорах было уделено расширению практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.