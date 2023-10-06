МИД РФ заявил протест послу Кипра

У Москвы есть основания полагать, что западные спецслужбы причастны к инциденту с задержанием на Кипре корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка, а также неприемлемыми действиями в отношении сотрудника посольства РФ. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Есть основания полагать, что к организации этой провокации приложили руку западные спецслужбы", - указали в министерстве.

МИД РФ заявил послу Кипра протест в связи с провокационными действиями республики в отношении корреспондента и сотрудника посольства РФ. Дипломат РФ на Кипре и российский корреспондент пострадали при применении силы со стороны представителей спецслужб республики, сообщили в ведомстве.

РФ считает надуманными ссылки на якобы неподобающую деятельность собкора "Российской газеты", которого пытались задержать на Кипре.

РФ требует немедленно освободить задержанного кипрскими властями российского журналиста.