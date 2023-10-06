Кремль прокомментировал возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ
Возможный отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает намерения России их проводить. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
«Еще давным-давно мы подписали и ратифицировали, а американцы не ратифицировали. И чтобы привести к единому знаменателю, президент допустил возможность отзыва этой ратификации», — объяснил официальный представитель Кремля.
Песков отметил, что президент России Владимир Путин допустил возможность отзыва ратификации для того, чтобы привести ситуацию «к единому знаменателю». Он подчеркнул, что это не является заявлением о намерении проведения ядерных испытаний.
Во время выступления на Валдайском форуме 5 октября глава государства допустил расторжение Россией договора о запрете ядерных испытаний. По мнению Путина, Москва должна зеркально повести себя с Вашингтоном, который подписал этот договор, но не ратифицировал его.