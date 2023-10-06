МИД Австрии сообщил о вызове российского посла Любинского

Российского посла в Вене Дмитрия Любинского вызвали в министерство иностранных дел Австрии. Об этом говорится в сообщении МИД республики в X (бывшая Twitter), пишет РИА Новости. В ведомстве уточнили, что российского посла вызвали в связи с ситуацией в Харьковской области, где, как утверждает украинская сторона, силы РФ якобы нанесли удары. Ранее 6 октября пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать произошедшее в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Там произошел взрыв с летальными исходами. Представитель Кремля обратил внимание, что российские войска в ходе спецоперации на Украине не наносят удары по гражданским объектам. "Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителям военного руководства", — подчеркнул Песков.