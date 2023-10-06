Посла России в Вене вызвали в МИД Австрии

Посол России в Вене Дмитрий Любинский вызван в Министерство иностранных дел Австрии из-за "ракетного обстрела" в Харьковской области. Об этом сообщил МИД Австрии.

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Как уточняется в заявлении ведомства, размещенном в соцсети X (ранее Twitter), посла вызвали в связи с обстрелом села Гроза в Харьковской области, где, по информации местных властей, в результате взрыва погибли 52 человека.