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Посла России в Вене вызвали в МИД Австрии

Посол России в Вене Дмитрий Любинский вызван в Министерство иностранных дел Австрии из-за "ракетного обстрела" в Харьковской области. Об этом сообщил МИД Австрии.

Посла России в Вене вызвали в МИД Австрии
© Посольство России в Австрии

Как уточняется в заявлении ведомства, размещенном в соцсети X (ранее Twitter), посла вызвали в связи с обстрелом села Гроза в Харьковской области, где, по информации местных властей, в результате взрыва погибли 52 человека.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее в селе Гроза, заявил, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам.