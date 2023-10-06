Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что окончательных выводов о причинах катастрофы самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина нет.

По его словам, Владимиру Путину был представлен неокончательный доклад, а осколки от гранат в телах погибших являются лишь одним из установленных фактов. Он подчеркнул, что следствие продолжается.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин докладывал ему о том, что на самолет погибшего основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не было внешнего воздействия.