Песков: Окончательных выводов о причинах катастрофы самолета Пригожина нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что окончательных выводов о причинах катастрофы самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина нет.
По его словам, Владимиру Путину был представлен неокончательный доклад, а осколки от гранат в телах погибших являются лишь одним из установленных фактов. Он подчеркнул, что следствие продолжается.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин докладывал ему о том, что на самолет погибшего основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не было внешнего воздействия.
При этом глава государства отметил, что в телах погибших были найдены фрагменты ручных гранат. Президент добавил, что следствие не проводило экспертизу на предмет наличия наркотиков или алкоголя в крови погибших. Путин напомнил, что после обысков в офисе главы ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге после мятежа 24 июня были обнаружены не только 10 млрд рублей наличными, но и пять килограммов кокаина, передает «Радиоточка НСН».