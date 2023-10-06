Песков заявил, что Путин выступил на "Валдае" с глубочайшей речью

"Глубочайшая речь, - указал он, говоря о выступлении Путина на "Валдае". - Потребуется время для того, чтобы полностью проанализировать это".

Заседание продлилось 3 часа 41 минуту, всего 2 минуты "не дотянув" до рекорда. В начале пленарки Путин традиционно выступил с программной речью - она заняла чуть больше получаса. Он, в частности, высказался об отношениях с Западом, о стремлении России закончить войну на Украине, развязанную Киевом. Путин также заявил о стоящей сейчас задаче "строительства нового мира" и назвал шесть принципов, предлагаемых Россией на мировой арене.