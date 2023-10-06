В Кремле озвучили повестку визита президента Узбекистана в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал о ходе визита в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Представитель Кремля назвал визит Мирзиеева в Москву большим днем для российско-узбекских отношений.

По его информации, скоро начнутся переговоры в узком составе с участием Владимира Путина, затем пройдут переговоры в формате рабочего завтрака. После чего лидеры двух стран подпишут ряд двусторонних документов и сделают заявление для прессы.

4 октября пресс-служба президента Узбекистана сообщила о его официальном визите в РФ по приглашению Владимира Путина. По информации пресс-службы, помимо встречи с Путиным у Мирзиеева запланирована беседа с премьер-министром Михаилом Мишустиным.