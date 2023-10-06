В МИД рассказали о посыле Москвы для международного сообщества

«Речь министра иностранных дел России, когда он выступал 20 сентября и потом на пленуме Генассамблеи, — она была абсолютно честной и откровенной. Подчас может быть и жесткой в определении тех вызовов и опасностей, с которыми надо сегодня справляться международному сообществу», — рассказал дипломат.