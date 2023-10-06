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В МИД России рассказали о посыле Москвы для международного сообщества

Международное сообщество услышало позицию и посыл Москвы, озвученные на полях Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН). Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

В МИД рассказали о посыле Москвы для международного сообщества
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«Речь министра иностранных дел России, когда он выступал 20 сентября и потом на пленуме Генассамблеи, — она была абсолютно честной и откровенной. Подчас может быть и жесткой в определении тех вызовов и опасностей, с которыми надо сегодня справляться международному сообществу», — рассказал дипломат.

Он резюмировал, что речь Сергей Лаврова содержала посыл международному сообществу, который был услышан и понят, о чем свидетельствуют многосторонние контакты и двусторонние встречи.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мир не извлек уроки из военной конфронтации XX века, о чем свидетельствует преобладание тупиковости эгоизма, самомнения и попыток навязывать другим свои интересы. Российский лидер также добавил, что невыученные уроки прошлого мешают современным странам объединить силы в борьбе за решение глобальных проблем человечества.

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