Джабаров назвал сказками обещания о присоединении Украины к НАТО и ЕС

Иллюзии о том, что Евросоюз примет и спасет Украину, рано или поздно закончатся. То же самое касается вступления в НАТО. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров 6 октября в пресс-центре «Парламентской газеты».

По словам сенатора, эти сказки о скорейшем присоединении Украины уже поднадоели самим украинцам, они в это не верят.

«Более того, мы прекрасно знаем, что, согласно уставу альянса, страна воюющая никогда не сможет стать членом. Потому что автоматически все страны НАТО будут находиться в состоянии войны с нами. Это никому не нужно. Там, где не определены границы, тоже большая проблема, такие страны не принимаются. Половина Украины разрушена, вся левобережная часть, по сути, пророссийская», — отметил Джабаров.

Парламентарий подчеркнул, что в сказки про прием в ЕС и НАТО скоро не будет верить никто, даже украинский президент Владимир Зеленский. По мнению Владимира Джабарова, лидер Украины, скорее всего, первый понял, что это вранье, в котором ему отведена роль поставщика пушечного мяса на борьбу с Россией.

Политик напомнил, что та же Турция несколько десятков лет стоит в «предбаннике» Евросоюза, хотя у нее и экономика мощнее, уровень демократии хороший, борьба с коррупцией там намного лучше. Украине же надо избавиться от коррупции, а это то, чего она не может, эта страна без коррупции не существует.