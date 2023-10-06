МИД: Россия примет соотечественников из Латвии, если власти страны их выселят

«Понятно, что Российская Федерация сделает всё возможное для того, чтобы, если дело дойдёт действительно до возвращения наших соотечественников на родину, то они будут обустроены, у нас существует, как вы знаете, программа по содействию добровольному переселению российских соотечественников, проживающих за рубежом», — цитирует его ТАСС.