Путин выразил соболезнования Асаду в связи с атакой на военное училище

Президент России Владимир Путин направил сирийскому коллеге Башару Асаду телеграмму, в которой выразил ему соболезнования в связи с террористической атакой на военное училище в городе Хомс, текст документа опубликован 6 октября на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Москва осуждает это преступление, в результате которого погибло большое количество женщин и детей. В этой связи он выразил уверенность в том, что организаторы атаки понесут наказание.

«Намерены и впредь тесно взаимодействовать с сирийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым», — написал Путин.