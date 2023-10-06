Путин выразил соболезнования Асаду в связи с атакой на военное училище
Президент России Владимир Путин направил сирийскому коллеге Башару Асаду телеграмму, в которой выразил ему соболезнования в связи с террористической атакой на военное училище в городе Хомс, текст документа опубликован 6 октября на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что Москва осуждает это преступление, в результате которого погибло большое количество женщин и детей. В этой связи он выразил уверенность в том, что организаторы атаки понесут наказание.
«Намерены и впредь тесно взаимодействовать с сирийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым», — написал Путин.
Как писала «Парламентская газета», атака беспилотников на военное училище произошло 5 октября в полдень. Как уточнили в минобороны Сирии, за атакой стоят террористические группировки, которые напали на церемонию выпуска студентов-офицеров. Большинство жертв и пострадавших в результате происшествия являются родственниками сирийских военных, которые были приглашены на мероприятие.