Россия добивается от ООН арбитража в отношении США по невыдаче виз

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва намерена добиться от генсека ООН Антониу Гутерриша, чтобы тот запустил арбитраж в отношении США из-за невыдачи виз российским представителям. Об этом сообщает ТАСС.

«Американцы злоупотребляет своим положением страны, принимающей центральные органы ООН, они нарушают те соглашения, которые существуют с ООН, в том, что касается обеспечения нормального функционирования ооновских структур, размещенных в Нью-Йорке. Мы добиваемся от генсекретаря ООН запуска арбитража», — сказал Вершинин.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что США не предоставили визы представителям РФ, которые должны были принять участие в переговорах «ядерной пятерки». Ближайшая встреча экспертов пройдет на полях заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.