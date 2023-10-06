"Меня могут спросить: "А как прошло заседание Совета Безопасности ООН по Украине в присутствии господина Зеленского?" На мой взгляд, визит получился блеклым. Визит в Нью-Йорк, в Вашингтон и потом, наконец, как квинтэссенция всего - посещение Канады и встреча в канадском парламенте с нацистом Гунько (Ярослав Хунка (Гунька) - прим. ТАСС), - все это показывает, что все происходящее становится ясно людям, представителям стран, народов", - отметил Вершинин.