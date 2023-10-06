В Госдуме обсудят вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), так как «сегодняшние вызовы требуют новых решений». Об этом в своем Telegram-канале рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

5 октября Владимир Путин выступил с традиционной речью на пленарном заседании 20-го заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В ходе своего выступления глава государства рассказал об успешных испытаниях межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» и заявил, что Россия может отозвать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний, так как США так и не ратифицировали документ.

По словам Вячеслава Володина, вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний будет поднят на ближайшем заседании Совета Государственной думы.

«Обязательно обсудим. Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор», - написал он.

Спикер Госдумы также констатировал, что «ситуация в мире изменилась».

«Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений», - уверен парламентарий.