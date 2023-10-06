МИД Японии не планирует узнавать у посетившего Россию депутата детали его переговоров

ТОКИО, 6 октября. /ТАСС/. МИД Японии не планирует узнавать у посетившего Москву депутата верхней палаты парламента страны Мунэо Судзуки детали его переговоров с представителями России, в ходе которых поднимались вопросы двусторонних отношений. Об этом заявила глава ведомства Ёко Камикава, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Мы в курсе сообщений о заявлениях депутата и российской стороны. На данный момент МИД не планирует получать объяснения относительно деталей поездки Судзуки", - сказала она.

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Ранее сам депутат сообщил, что на встрече с замглавы МИД РФ Андреем Руденко призвал возобновить посещения бывшими жителями южных Курильских островов могил предков и начать переговоры о рыбном промысле в районе островов. На это, утверждал он, Руденко ответил, что переговоры приостановлены из-за позиции Токио в отношении Москвы. Правительство Японии неоднократно отмечало, что решение этих вопросов является его приоритетом во взаимодействии с Россией.

Вместе с тем Камикава повторила позицию правительства в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине, в том числе заявив о намерении Токио сохранять санкции против Москвы и оказывать поддержку Киеву.

Неоднозначная реакция

Поездка Судзуки в Москву стала первым визитом члена парламента Японии с февраля 2022 года и вызвала неоднозначную реакцию в Японии. В его партии, Обществе обновления Японии, заявили, что могут принять дисциплинарные меры, поскольку он не уведомил соответствующим образом и руководство.

По информации агентства Kyodo, в пятницу пройдет заседание дисциплинарной комиссии для рассмотрения дела о Судзуки. По его данным, на встрече с лидерами партии 5 октября он признал свою ответственность за случившееся.

Сам Судзуки ранее заявил СМИ, что это ошибка его секретаря. Генсек правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосимицу Мотэги и глава входящей в коалицию с ЛДП партии "Комэйто" Нацуо Ямагути назвали поездку Судзуки в Россию нежелательной.

Комментируя в своем блоге визит в Россию, депутат обратил внимание, что "именно в такое время", как сейчас, важен диалог с РФ. По его словам, он гордится, что "больше чем кто бы то ни было думает о важности отношений Японии и России с точки зрения национальных интересов". В верхней палате парламента Судзуки представляет самую северную и близкую к России префектуру Хоккайдо, для которой поднятые им вопросы имеют особое значение.

Неформальный советник экс-премьера Абэ по России

Судзуки известен своими связями с Россией. Во время нахождения на посту премьер-министра Японии Синдзо Абэ он часто выступал в роли советника по тем или иным вопросам, касающимся отношений с РФ. В апреле он уже рассматривал возможность поездки в Россию и даже получил одобрение руководящего комитета Палаты советников (верхней палаты парламента Японии), однако после этого председатель Общества обновления Японии попросил его принять решение о посещении РФ на основе "всестороннего рассмотрения вопроса о том, не окажет ли визит негативное влияние на государственные интересы". В итоге Судзуки отложил поездку.