Путин проведет в Кремле переговоры с Мирзиёевым

Президент РФ Владимир Путин встретится в Москве с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибыл в Россию с официальным визитом.

Ожидается, что главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-узбекских отношений, а также актуальные региональные и международные проблемы. В частности, в повестке - сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах.

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Об одном из крупных совместных проектов Москвы и Ташкента Путин упоминал накануне, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай".Речь идет о транспортировке российского газа в Узбекистан через Казахстан. По словам российского президента, полноценные поставки по этому маршруту начнутся уже в октябре и постепенно могут наращиваться.

Как ожидается, по итогам переговоров Путин и Мирзиёев примут совместное заявление и подпишут несколько межведомственных и коммерческих документов.

Однако официальной частью их общение, вероятно, не ограничится. В пресс-службе президента Узбекистана сообщали, что визит Мирзиёева продлится вплоть до субботы. При этом 7 октября Путин отметит свой 71-й день рождения.

Встреча с Мишустиным

Помимо переговоров с Путиным, Мирзиёев проведет встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Эту беседу ранее анонсировала пресс-служба Мирзиёева.

Российский кабмин регулярно контактирует со своими коллегами из Ташкента. Так, в сентябре в Москве прошло заседание совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. Тогда рассматривались вопросы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Посещение Татарстана

Мирзиёев приехал в Россию по приглашению Путина. Его визит начался еще накануне - сначала он прилетел в Казань, где его встретили глава Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и другие официальные лица. Там руководитель Узбекистана, в частности, посетил технопарк высоких технологий, осмотрел выставку промышленного потенциала Татарстана, ознакомился с итогами форума регионов "Россия - Узбекистан".

Также Мирзиёев отдельно побеседовал с Миннихановым и Мантуровым. На встрече с вице-премьером РФ обсуждалась промышленная кооперация, поставки нефти, газа, мазута и другой продукции.

О контактах глав государств

Российский лидер поддерживает регулярные контакты с Мирзиёевым. Как следует из официальных сообщений, за этот год они созванивались минимум восемь раз. Путин также отправлял Мирзиёеву телеграмму с поздравлением по случаю переизбрания его президентом Узбекистана. Президент РФ, в частности, выразил уверенность в том, что сотрудничество между Москвой и Ташкентом совместными усилиями будет развиваться и дальше.