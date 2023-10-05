Путин на Валдайском форуме: Главное

Президент России Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай». «Рамблер» собрал его ключевые высказывания.

По мнению российского лидера, Валдайский форум является востребованной интеллектуальной площадкой, которая отражает самые важные мировые события.

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Строительство нового мира

Глава государства отметил, что перед россиянами стоит задача строительства нового мира.

Глобальные проблемы человечества, заметил президент, требуют коллективных решений. Эгоизм и самомнение, добавил он, заведут в тупик, пишет РИА «Новости».

Политика западных стран по отношению к Москве

Путин подчеркнул, что слышать Россию никто не собирался, самонадеянность Запада зашкаливала. Он уточнил, что западные страны игнорировали увещевания и предложения Москвы.

Глава государства отметил, что высказывал предложения о вступлении РФ в НАТО, но там отказались.

Президент пояснил, что некоторые партнеры приняли готовность России внести огромный вклад в новое мироустройство превратно, они восприняли ее как покорность.

США и их сателлиты взяли курс на гегемонию. Вместе с тем, уточнил президент, попытки установить монополию обречены на провал, мир слишком многообразен.

По оценке Путина, контрагенты на Западе потеряли реальность, нарушили все правила.

Источники благосостояния Запада

Благосостояние Запада в значительной степени было достигнуто за счет ограбления всей планеты и бесконечной экспансии. Влияние Запада, добавил Путин, является фактически огромной военно-финансовой пирамидой, которой все время нужно топливо

Образ врага

Глава государства отметил, что определенной части западных элит всегда нужен враг. Он добавил, что Запад стремится лепить образ врага из всех, кто не готов следовать за западным истеблишментом.

По его данным, во многих странах Запада элиты заставляют население принимать нормы и правила, которые большинство жителей этих государств не желает принимать.

Политика США по отношению к Европе

США навязывают свою экономическую линию Европе, законы пытаются подменить какими-то правилами, это «дурь какая-то» и «чушь», заметил президент.

Завтра конъюнктура на Западе может измениться, возможны внутриполитические сдвиги после выборов, и будет пропихиваться прямо противоположное, пояснил глава государства.

Россия и Европа

«Европу и Россию объединяет цивилизационный код христианства, но РФ не будет навязываться, когда Европа сама создает железный занавес», — подчеркнул Путин.

«Вы знаете, дело не в том, остались ли у меня друзья в Германии, хотя у меня там есть друзья, и количество их растет, как ни покажется странным. Прежде всего, за счет тех, которые преследуют интересы своего собственного народа и не хотят обслуживать чужие интересы», — пояснил Путин.

Глава государства отметил, что прежнее благополучие Европы было во многом основано на дешевых российских энергоносителях и китайском рынке.

Многие европейцы сами говорят о том, что Европа утратила суверенитет, заметил президент

Отношение Москвы к Канаде

Путин отметил, что считает экс-спикера парламента Канады, пригласившего украинского нациста «или идиотом, или негодяем».

По его мнению, отвратительно, что украинский лидер Владимир Зеленский, в чьих «жилах течет еврейская кровь», аплодировал нацисту в парламенте Канады.

«Я ни в коем случае не хочу обидеть чувства канадского народа. Мы относимся к Канаде несмотря ни на что, с уважением, особенно к людям», — заметил президент.

Конфликт на Украине

Путин подчеркнул, что «Россия не начинала войну на Украине, она пытается ее закончить».

Глава государства пояснил, что отнюдь не Россия грозила Донбассу бомбежками, не РФ запугивала Крым, не Москва на протяжении многих лет бомбила и стреляла.

Президент заметил, Россия самая большая страна в мире, она не ищет новые земли.

Украинский кризис — это не территориальный конфликт, констатировал Путин. Нам еще осваивать и осваивать Сибирь, Восточную Сибирь, Дальний Восток, пояснил он.

Действия РФ в Донбассе прежде всего продиктованы интересами защиты людей, заметил он.

Россия в спецоперации защищает свои традиции, свою культуру и людей, а какую цивилизацию защищает противник — непонятно, отметил глава государства.

Путин выразил надежду, что Запад проявит хотя бы «ростки здравого смысла», принимая решения насчет дальнейшей поддержки Киева.

Верховный Главнокомандующий уточнил, что потери украинских войск в ходе контрнаступления составили свыше 90 тыс. человек.

Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, заметил президент. Он выразил уверенность в том, что страна их добьется.

Глава государства отметил, что российские войска продвинулись на 12 участках на линии соприкосновения в зоне СВО. Он добавил, что глубина продвижения составила от 300 до 1600 метров.

Путин уточнил, что 335 тыс. человек заключили контракты с Минобороны РФ для участия в спецоперации, еще 5 тыс. подписали краткосрочные контракты.

Глава государства в ответ на вопрос о том, где остановятся российские войска, пояснил, что «дело не в территориях, а в гарантиях безопасности наших людей».

Статус Одессы

Путин уточнил, что «Одесса - это русский город и чуть-чуть еврейский».

Вступление Украины в НАТО и в ЕС

Глава государства напомнил, что Москва всегда была против вступления Украины в НАТО. Он пояснил, что это угрожает безопасности России.

Путин отметил, что Россия вместе с тем не возражает против вступления Киева в ЕС. Он добавил, что «если Евросоюз готов принять к себе такую экономику — флаг в руки».

Президент уточнил, что Россия не видит никаких угроз при вступление любых стран в какие-либо экономические союзы.

Ситуация с трубопроводами

Путин пояснил, что Россию не допускают к расследованию терактов на «Северных потоках», результатов расследования нет и, судя по всему, не будет.

По его данным, США были заинтересованы во взрывах на «Северных потоках», чьими руками они этого добились, не имеет большого значения;

Президент уточнил, что виновные в подрывах газопроводов будут установлены, «шило в мешке не утаить».

Когда виновники теракта будут выявлены, они должны быть привлечены к ответственности, подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что «Вашингтонский обком» мешает Германии начать получение газа по оставшейся нитке трубопровода.

Президент заметил, что Россия продолжает поставки газа через Украину, Киев получает за это деньги «с удовольствием».

Глава государства пояснил, что украинские военные нацелены на то, чтобы нанести ущерб «Турецкому потоку». Он добавил, что ВСУ пытаются его атаковать.

Особенности российской цивилизации

Россия формировалась как страна разных культур, ее цивилизацию нельзя ни привести к одному знаменателю, ни разделить, пояснил глава государства.

Будущее человечества

Человечество движется не к фрагментации, новому блоковому противостоянию и новой глобализации, а к синергии государств, заметил Путин.

Никому нельзя предавать свою цивилизацию, это отвратительно и противоестественно, это путь к хаосу, подчеркнул президент.

Россия всегда старается предлагать идеи, которые бы учитывали интересы всех, но Запад хочет любой ценой продавить здесь и сейчас свои интересы, отметил он.

По его мнению, следует освободить планету от блокового подхода и колониального наследия.

«Мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фундаментом всеобщего развития, навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено. Только настоящие культурные и цивилизационные многообразия обеспечат благо людей и баланс интересов», — уточнил Путин.

Экономика России в 2022-2023 годах

«Я считаю это важным, фундаментальным явлением в нашей экономике: у нас естественным образом началась структурная перестройка экономики», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что Россия справляется и в будущем справится с решением задач в экономике. Он добавил, что дефицит бюджета по итогам года, как и в ближайшие годы, в РФ будет в районе 1%.

Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия, констатировал президент.

По его данным, в России в целом стабильная и устойчивая ситуация в экономике, все проблемы из-за санкций преодолены, все социальные обязательства выполняются.

Путин пояснил, что Россия наращивает производство по тем направлениям, в которых ощущается нехватка для нужд спецоперации.

Суверенитет России

Величие России сегодня заключается в укреплении ее суверенитета, а суверенитет - в технологиях, безопасности, финансах, в экономике в целом, заявил Владимир Путин

Проблема Нагорного Карабаха

Путин подчеркнул, что Россия давно предлагала Армении пути решения по Карабаху, но Ереван отказывался, выражая готовность «сражаться».

Российские миротворцы в Карабахе могли только наблюдать за соблюдением режима прекращения огня, никаких других прав у них нет, пояснил президент.

Статус Карабаха, уточнил глава государства, был ключевым вопросом, но Армения сама признала его частью Азербайджана. Он добавил, что последние события в Карабахе — неизбежное последствие признания Арменией этого региона частью Азербайджана.

Путин пояснил, что Россия делала все возможное, и российские миротворцы погибли, защищая армян Карабаха

Армения не перестает быть союзником России, резюмировал президент.

Ядерная доктрина России

Путин напомнил, что в военной доктрине РФ есть две причины возможного применения ядерного оружия. Во-первых, это удар по России, во-вторых, это угроза существования России.

По его мнению, не следует понижать ядерный порог в ядерной доктрине.

Глава государства подчеркнул, что ответ РФ на ядерный удар по территории страны является абсолютно неприемлемым для любого агрессора. Он уточнил, что шансов на выживание у противника не останется.

Путин отметил, что расходы России на оборону и безопасность после начала спецоперации возросли примерно в два раза, с 3% ВВП до 6%.

РФ может отозвать свою ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний, раз США его не ратифицировали, вопрос об отзыве ратификации — за Госдумой, заметил президент.

Взаимоотношения России и Китая

Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы наладить новые логистические маршруты, заявил президент.

Все сотрудничество с Китаем не строилось против кого-то, оно носит созидательный характер, является стабилизирующим мир фактором, пояснил президент.

Глава государства отметил, что Россия не создает никаких блоков, но вместе с Китаем вынуждена реагировать на то, что происходит у ее границ.

Путин подчеркнул, что США обеспокоены растущей мощью Китая, их не волнуют нарушения прав человека и нацменьшинств. Он добавил, что спекуляции на этих институтах - лишь способ борьбы.

Международные организации: Совбез ООН, БРИКС, G20

В Совете Безопасности ООН должны быть представлены такие страны, которые «приобретают значительный вес в международных делах и могут оказывать влияние на решение международных вопросов, уточнил Путин. В частности, добавил он, это Индия, Бразилия, Южная Африка.

Президент объяснил, что не ездил на саммиты БРИКС и G20, потому что «дома дел достаточно» и чтобы «не создавать проблемы для друзей».

Путин объяснил, что в ЮАР не обиделись на него из-за решения не приезжать лично на саммит БРИКС. Он добавил, что обо всем договорился с руководством страны.

Президент уточнил, что вопрос о вступлении Алжира в БРИКС следует проработать спокойно.

Путин отметил, что в настоящее время не требуется введение единой валюты БРИКС. Он пояснил, что в настоящее время следует наладить систему расчетов в нацвалютах и финансовую логистику.

По мнению Путина, политизация «Большой двадцатки» — путь к самоликвидации. Он пояснил, что премьер-министру Индии в ходе председательства страны в организации удалось этого избежать.

Россия и Япония

Глава государства отметил, что Россия не закрывала окно в Японию, это сделали в Токио. Он добавил, что если власти страны проявят инициативу в вопросе нормализации отношений, то Москва пойдет навстречу.

Путин о Сербии

«Сербы — не тот народ, чтобы Запад мог их «додавить» и подчинить», — подчеркнул Путин.

Россия и Сирия

«Вмешательство извне и попытка создать какие-то квазигосударственные объединения на территории Сирии ни к чему хорошему не приводят и вытеснения арабских племен, которые традиционно проживали на определенных территориях с целью создания этих квазигосударственных образований, - это тяжелая история, которая может привести к затягиванию конфликта», — подчеркнул Путин.

Россия готова выступить гарантом договоренностей по Сирии, если это будет приемлемо для всех, уточнил президент.

Россия и Ирак

Глава государства отметил, что в Москве приветствуют визит в Россию премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани. Он пояснил, что обсудит с коллегой безопасность в регионе и внутри самого Ирака.

О ситуации в Молдавии

Глава государства отметил, что разрешение ситуации в Молдавии будет зависеть от народа республики. Они могут плестись в хвосте своих интересов, или сохранить суверенитет.

Путин напомнил, что Россия ранее приняла все условия Кишинева, по которым га поставляют в Молдавию.

Путин о ЧВК

Глава государства отметил, что в стране нет частных военных компаний. Это обусловлено тем, что нет законов, регулирующих их деятельность. Президент добавил, что «ЧВК — чисто журналистское название».

Путин пояснил, что несколько тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» уже подписали контракты с вооруженными силами.

Глава государства подчеркнул, что СК РФ держит его в курсе расследования ситуации с самолетом бизнесмена Евгения Пригожина. Он уточнил, что по словам главы ведомства Александра Бастрыкина, «внешнего воздействия на самолет не было».

Условия мира на планете

Путин подчеркнул, что прочный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности.

Гармония в сфере безопасности достижима, ряду странам просто надо отбросить гордыню и перестать смотреть на остальных как на изгоев, констатировал глава государства.

Идеологическое противоборство никогда не закончится, но осознание ценностей будет усиливаться, а баланс будет достигаться за счет компромиссов, уточнил Путин.