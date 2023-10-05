Путин объяснил, почему не поехал на саммиты БРИКС и G20

Президент России Владимир Путин объяснил, что не ездил на саммиты БРИКС и G20, чтобы не создавать проблемы своим коллегам из принимающей страны. Также он отметил, что у него было достаточно дел «дома».

Я приеду — начнутся политические выпады. Все это будет направлено на то, чтобы сорвать мероприятие. А зачем? Мы заинтересованы, чтобы БРИКС прошел нормально, слаженно и с результатами, «двадцатка» прошла на нужном уровне, — сказал Путин.

Вместе с тем он отметил, что договорился с президентом ЮАР Сирилом Рамафоса и они не держат обиду друг на друга. Также он отметил дипломатическое искусство Рамафоса, которому удалось положительно разрешить вопрос о расширении БРИКС.