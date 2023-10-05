Путин объяснил, почему не поехал на саммиты БРИКС и G20
Президент России Владимир Путин объяснил, что не ездил на саммиты БРИКС и G20, чтобы не создавать проблемы своим коллегам из принимающей страны. Также он отметил, что у него было достаточно дел «дома».
Я приеду — начнутся политические выпады. Все это будет направлено на то, чтобы сорвать мероприятие. А зачем? Мы заинтересованы, чтобы БРИКС прошел нормально, слаженно и с результатами, «двадцатка» прошла на нужном уровне, — сказал Путин.
Вместе с тем он отметил, что договорился с президентом ЮАР Сирилом Рамафоса и они не держат обиду друг на друга. Также он отметил дипломатическое искусство Рамафоса, которому удалось положительно разрешить вопрос о расширении БРИКС.
В июле вместо Путина на саммит БРИКС прибыл глава российского МИД Сергей Лавров. Мировые СМИ начали обсуждать перспективы визита российского лидера в Африку с тех пор, как Международный уголовный суд, в котором состоит ЮАР, выдал ордер на арест Путина. Республика находится в числе стран, принявших Римский статут. На этом фоне глава государства Сирил Рамафоса дал понять, что не намерен допускать арест российского коллеги, так как этот шаг был бы равносилен объявлению войны РФ.