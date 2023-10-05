Путин пошутил о захлопнутом окне в отношениях с Японией

Президент России Владимир Путин назвал себя плотником четвертого разряда во время XX заседания дискуссионного клуба «Валдай». Он упомянул об этом после вопроса о «захлопнутом окне» в российско-японских отношениях. Трансляция беседы с участием главы государства ведется на сайте форума.

«[Я] знаю, как окна строить, не беспокойтесь», — сказал глава государства, к автору вопроса.

На вопрос модератора о том, умеет ли он «расширять окна» президент ответил положительно.

«Если это соответствует нашим национальным интересам, поработаем и над этим», — добавил он.