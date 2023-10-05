Путин раскритиковал организацию вывода войск СССР из Восточной Европы

"Я глубоко убежден, что нет никакого смысла с помощью войск подавлять внутренние тенденции в той или иной стране, в народе к достижению тех целей, которые он считает приоритетными для себя. Это касается европейских стран и восточно-европейских в том числе. Не было никакого смысла держать там войска, если народы этих стран не хотели их видеть на своей территории. Но то, как это происходило, на каких условиях все это происходило, каким образом - вот это, конечно вызывает много вопросов. Но наши войска уходили прямо в чистое поле, многие ли знают об этом? Просто в чистое поле, с семьями, это нормально?" - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".