Путин: в США в конечном итоге напечатают деньги для поддержки Украины

Если в США есть заминка носит политико-технический характер, которая заключается в том, что есть проблемы с бюджетом. Большая долговая нагрузка. Нужно бюджет с балансировать. Вопрос — за счет чего балансировать? Либо за счет сокращения поставок оружия на Украину, либо сокращение социальных расходов. Но сокращать социальные расходы никто не хочет — укрепляются позиции оппозиционной партии. Ну, в конечном итоге деньги найдут, напечатают, — заявил Путин.