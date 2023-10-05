Путин: в США в конечном итоге напечатают деньги для поддержки Украины
В США наблюдается заминка с поддержкой Украины, но в конечном итоге, деньги найдут, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме «Валдай». Он отметил, что финансовые неурядицы в Соединенных Штатах вызваны пертурбациями в бюджете.
Если в США есть заминка носит политико-технический характер, которая заключается в том, что есть проблемы с бюджетом. Большая долговая нагрузка. Нужно бюджет с балансировать. Вопрос — за счет чего балансировать? Либо за счет сокращения поставок оружия на Украину, либо сокращение социальных расходов. Но сокращать социальные расходы никто не хочет — укрепляются позиции оппозиционной партии. Ну, в конечном итоге деньги найдут, напечатают, — заявил Путин.
Путин отметил, что США уже в постковидный период напечатали более девяти триллионов долларов. Эта мера, по его словам, в результате повышает продовольственную инфляцию.