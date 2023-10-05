Путин объяснил происхождение фразы «границы России нигде не заканчиваются»

Президент Владимир Путин объяснил происхождение его фразы «границы России нигде не заканчиваются». Об этом он рассказал во время XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» , его трансляция ведется на сайте форума.

По словам главы государства, впервые он произнес ее на встрече с одним из бывших президентов США в Ново-Огарево: «Сказано было в шутку, конечно, когда он смотрел на карту Российской Федерации».