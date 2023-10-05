Путин заявил, что Запад пытается заигрывать с Индией

"Образ врага пытаются лепить из всех, кто не готов слепо идти за этими западными элитами. Из кого угодно - из Китайской Народной Республики, в определенный момент и из Индии пытались. Сейчас заигрывают, конечно, мы это прекрасно понимаем, мы чувствуем и видим расклады в Азии, там все понятно. Индийское руководство, я хочу сказать, самостоятельно, очень национально-ориентированное, думаю, эти попытки не имеют никакого смысла. Но тем не менее они продолжаются", - сказал президент России.