Медведев назвал условие для переговоров по Украине
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры по Украине будут только тогда, когда Запад признает существующие реалии. По его словам, Запад выдыхается и пытается действовать таким образом, чтобы Россия оказалась в заведомо проигрышной ситуации.
Они пытаются идти на различные ухищрения, чтобы подвести нас к черте, чтобы передышку получил наш враг. Их задача — протолкнуть в некотором смысле переговорный процесс, который будет помогать ослаблению России, и с другой стороны — помогать накапливать силы у нашего противника. Такие переговоры нам не нужны, они даже вредны. Точка [для переговоров] — надо признать реалии, — сказал Медведев
Он напомнил, что от самих переговоров как от инструмента президент Владимир Путин никогда не отказывался.