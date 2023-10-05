Медведев назвал условие для переговоров по Украине

Они пытаются идти на различные ухищрения, чтобы подвести нас к черте, чтобы передышку получил наш враг. Их задача — протолкнуть в некотором смысле переговорный процесс, который будет помогать ослаблению России, и с другой стороны — помогать накапливать силы у нашего противника. Такие переговоры нам не нужны, они даже вредны. Точка [для переговоров] — надо признать реалии, — сказал Медведев