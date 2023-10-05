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Путин заявил об идущей десятый год войне в Донбассе

Война в Донбассе идет уже десятый год. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.

Путин заявил об идущей десятый год войне в Донбассе
© Lenta.ru

«Не мы запугивали крымчан и севастопольцев этническими чистками в нацистском духе, не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бомбежек, не мы пытались расправиться с теми, кто хочет говорить на своем родном языке», — пояснил он.

По его словам, Донбасс на протяжении девяти лет бомбили, обстреливали и применяли при атаках танки.

«Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей в Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим», — сказал Путин.

Анонсируя выступление главы государства его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что выступление президента ожидается содержательным и важным. По его мнению, каждый раз выступление Путина на Валдайском форуме является событием мирового масштаба, все с вниманием следят за ним.

Ранее президент России на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что события последних девяти лет в Донбассе были войной. По его словам, боевые действия на юго-востоке Украины, были начаты украинским режимом при поддержке спонсоров на Западе в 2014 году.

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